Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 прошел успешные испытания в Украине – Порошенко

Испытания турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 прошли успешно, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Испытания беспилотника Bayraktar TB2, который поставлен на вооружение украинской армии, прошли успешно. Я поздравляю Вооруженные силы Украины, партнеров из Турции. У нас сегодня появилось абсолютно новое оружие – ударные беспилотники. Вы видите камеру, которая работает непосредственно на беспилотнике, вы видите точность попадания", - сказал президент после испытания БПЛА на полигоне в Хмельницкой области в среду.

По словам П.Порошенко, с приобретением этого беспилотника появились новые возможности у Сил спецназначения, а также у украинских десантников. "Я считаю, что это хороший вклад в укрепление обороноспособности государства", - сказал он.

Как сообщалось, 6 марта на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, П.Порошенко сообщил, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, о поставках которых ранее договорились украинская и турецкая стороны, уже находятся в Украине и вскоре начнутся их испытания.