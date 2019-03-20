События

11:12 20.03.2019

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 прошел успешные испытания в Украине – Порошенко

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Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 прошел успешные испытания в Украине – Порошенко

 Испытания турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 прошли успешно, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Испытания беспилотника Bayraktar TB2, который поставлен на вооружение украинской армии, прошли успешно. Я поздравляю Вооруженные силы Украины, партнеров из Турции. У нас сегодня появилось абсолютно новое оружие – ударные беспилотники. Вы видите камеру, которая работает непосредственно на беспилотнике, вы видите точность попадания", - сказал президент после испытания БПЛА на полигоне в Хмельницкой области в среду.

По словам П.Порошенко, с приобретением этого беспилотника появились новые возможности у Сил спецназначения, а также у украинских десантников. "Я считаю, что это хороший вклад в укрепление обороноспособности государства", - сказал он.

Как сообщалось, 6 марта на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, П.Порошенко сообщил, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, о поставках которых ранее договорились украинская и турецкая стороны, уже находятся в Украине и вскоре начнутся их испытания.

Теги: #бпла #оос #порошенко #bayraktar
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