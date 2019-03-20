Прокуратура через суд вернула в собственность громады Харькова рекреационный участок стоимостью более 63,6 млн грн

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры о возврате из недобросовестной аренды 3 га земли по ул.Батумская и взыскании задолженности за пользование участком.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в 2006 году участок стоимостью более 63,6 грн. получило в аренду одно из местных предприятий для строительства дома отдыха.

"Однако до сих пор строительство не началось. Более того, с конца 2016 года арендатор перестал платить деньги за пользование землей. Таким образом, земли рекреационного назначения простаивали более 10 лет, а арендатор нарушил существенные условия договора", - говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд с иском о возвращении участка в собственность территориальной громады. В настоящее время исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.