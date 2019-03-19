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16:54 19.03.2019

АРМА обнародовало перечень арестованного имущества в его управлении

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Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) во вторник обнародовало на своем веб-сайте полный перечень арестованного имущества.

"Цель – информирование общественности о том, что находится в управлении АРМА и предоставление материала для анализа, выводов, критики и предложений по усовершенствованию этого института, то есть в целом повышения уровня работы АРМА по управлению арестованным имуществом», - сообщил глава АРМА Антон Янчук во время пресс-конференции во вторник.

По его словам, обнародованный перечень является гибким и будет ежемесячно обновляться. По состоянию на март он включает 726 позиций недвижимого имущества, целостных имущественных комплексов, автомобилей, денежных средств, которые решением суда были переданы в управление агентству. Статус управления каждой из позиций перечня будет динамичным.

Как отметила юридический советник Transparency International (Украина), организация настаивала на обнародовании полного перечня арестованного имущества, которое находится в управлении АРМА.

"Учитывая, что АРМА – относительно новый орган, и ранее действовал совсем другой порядок управления активами, то прозрачность и понятность работы АРМА является необходимостью", - добавила она.

Кроме того, как сообщил А.Янчук, в 2018 году из государственного бюджета на содержание работы всего аппарата АРМА было потрачено 92 млн грн. По его словам, в рамках функции по розыску арестованного имущества АРМА рассмотрела более 1 тыс. обращений правоохранительных органов.

В то же время, по словам А.Янчука, агентство до сих пор не получило доступ к Единому реестру досудебных решений.

Теги: #янчук #арма
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