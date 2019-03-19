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12:25 19.03.2019

Правоохранительные органы АР Крым объявили в розыск 28 членов "Самообороны Крыма"

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Правоохранительные органы АР Крым объявили в розыск 28 членов "Самообороны Крыма"

Правоохранительные органы с начала 2019 года объявили в розыск 28 участников незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, с начала 2019 года, объявлены в розыск 28 человек, входивших в незаконное вооруженное формирование "Самооборона Крыма" и совершали преступления во время оккупации полуострова", - сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Отмечается, что всего с 2018 года в розыск объявлено 165 представителей, в том числе и руководство, указанного незаконного вооруженного формирования. Относительно 1400 человек установлены полные анкетные данные.

Теги: #крым #розыск #прокуратура #самооборона
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