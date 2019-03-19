События

12:09 19.03.2019

В Киеве под зданием ВККСУ напали на судью хозсуда Харьковской области

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В Киеве под зданием ВККСУ напали на судью хозсуда Харьковской области

В Киеве совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого, который должен был участвовать в процедуре квалификационного оценивания.

Как сообщается на странице Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ), нападение произошло во вторник возле здания ВККСУ, расположенном на ул.Генерала Шаповала, 9 (бывшая Механизаторов) в Соломенском районе Киева.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, около 9.00 утра злоумышленник облил судью зеленкой, когда тот вышел из автомобиля.

"На месте события потерпевший рассказал, что к нему подошел неизвестный в капюшоне, брызнул зеленкой и убежал… По словам мужчины, в последнее время конфликтов у него ни с кем не возникало", - сообщается на сайте столичной полиции.

Полиция Киева разыскивает злоумышленника, изучает записи с камер видеонаблюдения. Материалы зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

"Высшая квалификационная комиссия судей Украины решительно осуждает подобные позорные проявления насилия и последовательно продолжает осуществлять все процедуры в рамках проведения судебной реформы", - говорится в сообщении ВККСУ.

Теги: #киев #судья #нападение
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