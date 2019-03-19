События

10:00 19.03.2019

Более 600 человек погибли при пожарах с начала года в Украине, 45 только за неделю

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Более 600 человек погибли при пожарах с начала года в Украине, 45 только за неделю

608 человек погибли и 347 пострадали в результате пожаров в Украине с начала года по состоянию на утро 19 марта, спасено 488 человек, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, с начала года в Украине произошло 15 тыс 938 пожаров, их них 6 тыс 864 в жилом секторе, 429 – в производственной сфере, 727 – на транспорте и 7 тыс 928 – других.

Также с начала года в Украине было обнаружено и обезврежено 5 тыс 430 взрывоопасных предметов, в том числе 48 авиабомб.

При этом за минувшую неделю (с 11 по 17 марта 2019 года) спасатели ликвидировали 2 тыс 264 пожара и спасли 38 человек. В то же время на пожарах за неделю погибли 45 человек. На неделе пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 794 взрывоопасных предмета времен минувших войн.

На водоемах за неделю в Украине погибли 18 человек.

Теги: #пожары #жертвы #украина #гсчс
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