Минрегион разрешил проектировать светодиодное освещение в зданиях

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины внесло изменения в ГСН (государственные строительные нормы), разрешающие использование светодиодное освещение в проектируемых зданиях.

"До недавнего времени в строительных нормах об освещении даже не была прописана возможность использования светодиодов, которые уже лет десять, если не больше, широко используются. Поэтому в ГСН мы урегулировали использование такого освещения наравне с другими", - сообщила пресс-служба заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе.

По его словам, около 10-20% всего энергопотребления в домах приходится на освещение, в то время как использование светодиодов будет способствовать энергосбережению.

В новых ГСН также закреплена возможность использования фотолюминесцентных знаков безопасности в случае эвакуации из здания, отмечается в сообщении.

Норма распространяется на проектирование освещения помещений в жилых домах, гражданских, промышленных зданиях и сооружениях, на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, внешнего освещения населенных пунктов, в том числе улиц, дорог, парков, пляжей, фасадов зданий, придомовых территорий, детских площадок и др.

ГСН разработаны специалистами ООО "Киевпромэлектропроект" на замену действующей с 2006 года нормы и вступила в силу 28 февраля 2019 года.