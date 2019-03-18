Полицейские задержали киевлянина, бросившего емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen на Крещатике

По спецлинии "102" в Печерское управления полиции Киева поступило сообщение о том, что мужчина бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина на улице Крещатик и спустя некоторое время сотрудники полиции задержали подозреваемого 53-летнего жителя Киева.

В ходе отработки территории сотрудники уголовного розыска разоблачили и задержали 53-летнего жителя столицы… Правонарушитель был доставлен в управление полиции, он дает объяснения. Проводится первоочередная проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация его действий", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в понедельник.

Также в столичном главке полиции добавили, что происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.