События

16:33 18.03.2019

Полицейские задержали киевлянина, бросившего емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen на Крещатике

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Полицейские задержали киевлянина, бросившего емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen на Крещатике

По спецлинии "102" в Печерское управления полиции Киева поступило сообщение о том, что мужчина бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина на улице Крещатик и спустя некоторое время сотрудники полиции задержали подозреваемого 53-летнего жителя Киева.

В ходе отработки территории сотрудники уголовного розыска разоблачили и задержали 53-летнего жителя столицы… Правонарушитель был доставлен в управление полиции, он дает объяснения. Проводится первоочередная проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация его действий", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в понедельник.

Также в столичном главке полиции добавили, что происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: #нападение #крещатик #полиция #roshen
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