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16:24 18.03.2019

В Киеве на Крещатике неизвестные кинули бутылку с горючей смесью в витрину магазина Roshen

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В Киеве на Крещатике неизвестные кинули бутылку с горючей смесью в витрину магазина Roshen

В 15:10 понедельника в оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в г.Киеве поступило сообщение о пожаре в магазине на ул.Крещатик,29.

"Пожар был ликвидирован подручными средствами работниками магазина до прибытия пожарного подразделения. В результате возгорания закопчена внешняя витрина магазина на площади 2 кв м. По словам очевидцев неизвестные бросили в витрину пластиковую бутылку с горючим веществом", - сообщает в понедельник днем пресс-служба столичного главка ГСЧС.

Согласно информации, в результате происшествия никто не пострадал.

В ГСЧС не сообщают о том, на какой магазин было совершено нападение, однако по сообщениям очевидцев из соцсетей, речь идет о фирменном магазине Roshen.

Ранее в понедельник в столичном главке ГСЧС Украины сообщали о произошедшнем накануне вечером пожаре в магазине на проспекте Оболонский 49, что в Оболонском районе Киева.

В том случае прибывшие на место происшествия пожарные установили, что пожар возник на фасадной стене с наружной стороны здания. Тогда в результате пожара огнем повреждены утеплитель на площади 2 кв м. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняются.

В ГСЧС также не сообщали детали происшествия, однако очевидцы в соцсетях сообщали о том, что горела стена магазина Roshen.

Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя Киевскую, Кременчугскую (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" (Винницкая обл.), две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий: шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты и торты. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

Теги: #киев #крещатик #украина #горючее #roshen
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