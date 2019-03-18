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14:05 18.03.2019

Более 20% ж/д мостов имеют неисправности – "Укрзализныця"

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Более 20% ж/д мостов имеют неисправности – "Укрзализныця"

"Укрзализныця" констатирует наличие неисправностей на 1,431 тыс. железнодорожном мосте, что составляет 20,5% от их общего количества, сообщил железнодорожный информационный портал "Магистраль" со ссылкой на заместителя директора департамента пути и сооружений компании Владимира Чемеринского.

Из-за хронического недофинансирования ремонтных работ и реконструкции ухудшается техническое состояние не только путей, но и искусственных сооружений. Сейчас компания эксплуатирует 17,5 тыс. таких объектов, среди которых почти 7 тыс. мостов, 90 путепроводов, 251 пешеходный мост и т.п.", - сообщают в "Укрзализныце".

При этом по ее данным, разного рода дефекты имеет более 2,5 тыс. сооружений (14,3% от общего количества).

"Еще хуже ситуация с железнодорожными мостами: 1,431 тыс. из них имеет неисправности, это 20,5% от общего количества", - отмечает В.Чемеринский.

Как поясняют в "Укрзализныце", причиной сложного технического состояния искусственных сооружений часто является их преклонный возраст: на начало 2019 года 34,6% пролетных строений мостов эксплуатируются от 50 до 100 лет, а 15% - более 100 лет.

Кроме того, к негативным изменениям технического состояния путей приводят и другие факторы. В частности, неисправности ходовых частей подвижного состава, перегрузки или неравномерная загрузка вагонов создают повышенное динамическое воздействие на пути и рельсы и способствуют их выходу из строя.

В компании также подчеркивают, что дефекты инженерных сооружений, как и неудовлетворительное состояние пути, становятся причиной установки предупреждений об ограничении скорости движения поездов. Сегодня действует 102 таких предупреждений.

Как сообщалось, "Укрзализныця" планирует в течение последующих трех-пяти лет обновить по 200-300 пассажирских вагонов ежегодно.

Теги: #укрзализныця #железная_дорога
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