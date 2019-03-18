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07:43 18.03.2019

Мэй призвала британских парламентариев выйти из тупика Brexit

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Мэй призвала британских парламентариев выйти из тупика Brexit

 Британские парламентарии могут проявить патриотизм, проголосовав за сделку по Brexit, которую она согласовала с Брюсселем, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в статье для воскресного выпуска газеты The Telegraph.

"Более трех десятков моих коллег-консерваторов изменили мнение и поддержали улучшенное соглашение. Я благодарна каждому из них. Но я знаю, что мне нужно приложить больше усилий, чтобы убедить остальных, к примеру, Демократическую юнионистскую партию, если я хочу добиться одобрения соглашения большинством", - написала она в своей статье.

"И это остается моей целью. Это единственный выход из сложившегося тупика", - продолжила британский премьер, напомнив, что ранее на этой неделе палата общин Британии не поддержала выход из ЕС без соглашения и также отказалась от идеи очередного референдума.

Вместе с тем, она подчеркнула, что в сложившихся обстоятельствах, по ее мнению, сейчас - самое время оставить в прошлом противоречия.

"Я убеждена, что пришло время перестать отождествлять себя с тем выбором, (который каждый сделал), на голосовании 2016 года (о выходе Британии из ЕС). Мы только можем оставить в прошлом старые ярлыки и действовать вместе как демократы и патриоты, прагматично достигая честных компромиссов", - говорится в статье британского премьера.

Она также вновь отметила срочность решения в парламенте вопроса с соглашением.

"Если парламент сможет одобрить соглашение до Европейского Совета 21 марта, мы будем просить о коротком техническом продлении (действия статьи 50 Лиссабонского договора - ИФ), чтобы принять необходимое законодательство. Это не идеальный исход, мы могли покинуть ЕС 29 марта", - утверждает британский премьер.

По ее словам, альтернативный вариант - если британский парламент не примет соглашение до 21 марта - гораздо хуже.

"Европейские лидеры потребуют четкие основания для продления, которое может быть расценено как не только техническое", - убеждена она.

Т.Мэй напомнила, что более длительное продление действия статьи потребует от Британии участия в выборах в Европарламент в мае. Британский премьер заявила, что если британским подданным придется пойти на это голосование, то это станет символом коллективного политического поражения британского парламента.

"Все это делает тот выбор, с которым сталкиваются сейчас парламентарии, яснее некуда. Если парламент сможет найти способ вернуться к соглашению о Brexit до Европейского совета, то Британия выйдет из ЕС этой весной без участия в выборах в Европарламент. И мы сможем вернуться к выстраиванию будущих отношений с ЕС. Если (парламент - ИФ) не сможет, то мы не выйдем из ЕС еще несколько месяцев, если вообще когда-нибудь выйдем", - считает Т.Мэй.

Между тем, в субботу The Daily Telegraph со ссылкой на источники в окружении главы правительства, сообщила, что премьер-министр Великобритании Т.Мэй должна будет согласиться покинуть свою должность досрочно, чтобы получить поддержку со стороны однопартийцев-консерваторов из группы евроскептиков.

По данным источников, после того как британский парламент отверг сделку Мэй с ЕС, политическая карьера главы правительства окончена, так как лишь двое членов кабинета готовы ее поддерживать. По словам газеты, министры хотят, чтобы она покинула свой пост в июле или даже в мае, сразу после выборов в Европарламент, чтобы ее преемник мог начать новую фазу переговоров с Евросоюзом в случае, если Brexit будет отложен.

В четверг члены британской Палаты общин поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

В предложении правительства также говорится о том, что если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.

Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.

Теги: #британия #призыв #парламент #премьер
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