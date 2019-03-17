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20:52 17.03.2019

На "Азовстали" нет пожара, происходил слив шлака - "Метинвест"

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На "Азовстали" нет пожара, происходил слив шлака - "Метинвест"

На металлургическом комбинате "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.), входящем в группу "Метинвест", не было и нет пожара, происходил слив шлака, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Метинвеста" в воскресенье вечером.

"Зарево в небе над "Азовсталью" - следствие обычного слива шлака, а не пожар, как об этом сообщают социальные сети. 17 марта 2019 года с 18:00 до 19:00 на металлургическом комбинате "Азовсталь" проводился ежедневный слив попутных продуктов производства - шлака. Эта процедура обязательна в производстве и не несет повышенной нагрузки на окружающую среду", - констатируется в ответе "Метинвеста" на запрос агентства.

При этом уточняется, что в воскресенье с 18:00 до 19:00 производился слив на трех участках.

"Учитывая, что время суток темное, образовалось яркое свечение, которое могли видеть жители города и выдали в социальных сетях видео с необоснованными комментариями, что якобы на предприятии произошёл пожар", - отмечается в заявлении группы.

"Официально  заявляем, что это абсолютно штатная, контролируемая ситуация. Никакого пожара, взрывов и ЧП на предприятии нет. Просим доверять проверенным источникам информации и не сеять паники", - резюмируется в заявлении.

Также не подтвердили информацию о пожаре в ГСЧС в Донецкой области.

Ранее ряд местных СМИ сообщили, что на территории "Азовстали" произошел пожар в районе доменного цеха, а над предприятием виден огромный столб огня и дым. При этом очевидцы предположили, что горит трансформатор.

"Азовсталь" входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #мариуполь #метинвест #украина #комментарии
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