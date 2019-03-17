События

19:35 17.03.2019

Кандидат в президенты от "Оппоблока" Вилкул принял участие в праздновании "Торжества православия"

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Кандидат в президенты от "Оппоблока" Вилкул принял участие в праздновании "Торжества православия"

Заместитель главы парламентской фракции "Оппозиционный блок", кандидат в президенты Украины Александра Вилкул принял участие в торжественном богослужении в честь праздника "Торжества православия" в Киево-Печерской Лавре, которое провел Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий.

"Праздник "Торжество Православия", который мы отмечаем сегодня – это праздник победы над расколом и победы над ересью. Наша церковь выстояла. Выстоит сейчас и наша страна, и наша святая православная вера" – написал А. Вилкул на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Теги: #киев #кандидат #украина #встреча
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