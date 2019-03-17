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18:31 17.03.2019

Тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста в центре Белграда

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Тысячи демонстрантов собрались в воскресенье возле президентского дворца в Белграде, чтобы выразить протест выступлению главы государства Александра Вучича, сообщает в воскресенье Associated Press.

Они попытались окружить здание живым кольцом, чтобы помешать Вучичу выйти из него. Протестующие требовали отставки президента. Полиция Сербии сдержала напор демонстрантов, применив слезоточивый газ.

Вучич в ходе выступления заявил, что он не боится демонстрантов. Он сказал, что намерен защищать закон и порядок в Сербии, несмотря на акции протеста.

"Насилия больше не будет. Сербия - демократическая страна, страна закона и порядка. Если они ворвутся сюда, я буду ждать их тут", - заявил президент в ходе телевизионного обращения.

Лидеров оппозиции Сербии он назвал "ворами, хулиганами и фашистами".

Несколько демонстрантов арестованы за нападение на полицейских.

Накануне сторонники оппозиции Сербии штурмовали здание государственного телевидения.

Теги: #майдан #протест #сербия
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