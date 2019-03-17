В Одесской области правоохранители обнаружили контрафактные сигареты и большое количество спирта

В Подольске Одесской области пограничники и работники фискальной службы обнаружили в гаражном кооперативе табачные изделия без украинского акциза, большое количество спирта, шланги и специальный насос для перекачки спирта, сообщила Государственная пограничная служба.

"Обнаруженный контрафактный товар изъят сотрудниками прокуратуры. Сумма оценки изъятого товара составила более 270 тысяч гривен", - сообщили правоохранители.

Как отмечается, во время обыска помещений обнаружено 1165 литров жидкости с характерным запахом спирта, 2750 пачек сигарет производства Швейцарии и Молдовы без украинского акциза, а также емкости, шланги и специальный насос для перекачки спирта.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ст.227 "Выпуск или реализация недоброкачественной продукции".

В настоящее время продолжаются мероприятия документирования преступной деятельности и установления причастных лиц.