В Харьковской области задержан гражданин РФ, объявленный в международный розыск за убийство

Правоохранители в Харьковской области задержали 33-летнего гражданина Российской Федерации, который пребывал в международном розыске, обвиняемый в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Мужчина обвиняется правоохранительными органами Российской Федерации в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов... с 20 февраля текущего года находился в международном розыске по линии Интерпола и Европола", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, задержанный входил в состав преступной группы. В 2008 году на почве межнациональной розни он убил пятерых человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики. За это ему грозило пожизненное заключение.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении него применен временный арест сроком на 40 суток.