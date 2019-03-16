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15:39 16.03.2019

Полиция сообщила о провокации группы молодых людей в центре Полтавы: пострадал один гражданский

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Полиция сообщила о попытках группы молодых людей спровоцировать конфликт с правоохранителями в центре Полтавы.

По информации отдела коммуникации полиции Полтавской области, около 14.00 в центре Полтавы агрессивно-настроенная группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с сотрудниками полиции, которые несли службу по охране безопасности и порядка на площади возле театра Н.Гоголя. "В результате провокации пострадал один гражданский человек", - отмечено в сообщении.

В полиции подчеркнули, что для недопущения обострения ситуации полиция прекратила противоправную деятельность радикальной группы. "В настоящее время устанавливаются их личности и обстоятельства такого поведения", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, в субботу в Полтаве находится президент Петр Порошенко. Он провел совет регионального развития.

Теги: #провокации #правоохранители #конфликт #полтава
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