Силы ООС надежно контролируют линию соприкосновения на Донбассе - Наев

Командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что украинские военные надежно контролируют линию соприкосновения на Донбассе и никогда не ведут огонь по населенным пунктам.

"Констатирую, что на данном этапе Объединенные силы не раз демонстрировали способность не только отражать удары 1-го и 2-го армейских корпусов, сформированных российским военным руководством ("армии" так называемых "Л/ДНР"), но и наносить адекватные ответы. Линию соприкосновения на Донбассе мы контролируем надежно, - сказал С.Наев в интервью газете "Факты".

При этом он подчеркнул, что украинские военные должны быть готовы "ежеминутно и ежесекундно" к любым возможным вызовам и угрозам.

С.Наев отметил, что по численности и вооруженности перевес на стороне армии Российской Федерации. "Потому в случае возможной полномасштабной агрессии наш успех будет зависеть не только от стойкости солдат и офицеров, но и от консолидации украинского народа, последовательности наших союзников и международных партнеров, ведь с такой угрозой реально можно справиться только сообща", - сказал он.

Командующий Объединенных сил также заверил, что украинские военные не ведут огонь по населенным пунктам.

"Могу заверить, что Объединенные силы никогда - это я подчеркиваю! - не ведут огонь по украинским населенным пунктам. Ведь там проживают наши соотечественники. Мы твердо и последовательно придерживаемся Минских договоренностей, а огонь открываем исключительно в ответ", - сказал С.Наев.