События

10:56 16.03.2019

Силы ООС надежно контролируют линию соприкосновения на Донбассе - Наев

1 мин читать
Силы ООС надежно контролируют линию соприкосновения на Донбассе - Наев

Командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что украинские военные надежно контролируют линию соприкосновения на Донбассе и никогда не ведут огонь по населенным пунктам.

"Констатирую, что на данном этапе Объединенные силы не раз демонстрировали способность не только отражать удары 1-го и 2-го армейских корпусов, сформированных российским военным руководством ("армии" так называемых "Л/ДНР"), но и наносить адекватные ответы. Линию соприкосновения на Донбассе мы контролируем надежно, - сказал С.Наев в интервью газете "Факты".

При этом он подчеркнул, что украинские военные должны быть готовы "ежеминутно и ежесекундно" к любым возможным вызовам и угрозам.

С.Наев отметил, что по численности и вооруженности перевес на стороне армии Российской Федерации. "Потому в случае возможной полномасштабной агрессии наш успех будет зависеть не только от стойкости солдат и офицеров, но и от консолидации украинского народа, последовательности наших союзников и международных партнеров, ведь с такой угрозой реально можно справиться только сообща", - сказал он.

Командующий Объединенных сил также заверил, что украинские военные не ведут огонь по населенным пунктам.

"Могу заверить, что Объединенные силы никогда - это я подчеркиваю! - не ведут огонь по украинским населенным пунктам. Ведь там проживают наши соотечественники. Мы твердо и последовательно придерживаемся Минских договоренностей, а огонь открываем исключительно в ответ", - сказал С.Наев.

Теги: #оос #наев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:28 16.03.2019
За минувшие сутки боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

18:30 15.03.2019
Боевики в пятницу трижды нарушили режим тишины в зоне ООС – штаб

Боевики в пятницу трижды нарушили режим тишины в зоне ООС – штаб

14:31 15.03.2019
Командующий ООС проверил боеготовность армейской авиации и корабельно-катерной группировки в Азовском море

Командующий ООС проверил боеготовность армейской авиации и корабельно-катерной группировки в Азовском море

13:36 15.03.2019
Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

07:19 15.03.2019
Боевики НВФ четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет – штаб ООС

Боевики НВФ четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военнослужащих нет – штаб ООС

18:49 14.03.2019
Боевики с начала суток четырежды обстреляли позиции ВСУ, потеряв при ответном огне БМП – штаб ООС

Боевики с начала суток четырежды обстреляли позиции ВСУ, потеряв при ответном огне БМП – штаб ООС

12:18 14.03.2019
На Донбассе сбит беспилотник боевиков – ООС

На Донбассе сбит беспилотник боевиков – ООС

11:45 14.03.2019
Украинские пограничники не пустили на выборы канадского журналиста с гражданством РФ из-за посещения аннексированного Крыма

Украинские пограничники не пустили на выборы канадского журналиста с гражданством РФ из-за посещения аннексированного Крыма

09:37 14.03.2019
Порошенко в четверг отправится в зону проведения ООС для встречи с добровольцами

Порошенко в четверг отправится в зону проведения ООС для встречи с добровольцами

07:15 14.03.2019
За минувшие сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены два военных

За минувшие сутки боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены два военных

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С 16 марта на реконструкцию закрыт Шулявский путепровод в Киеве

За минувшие сутки боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

В Киеве 16 марта частично ограничат движение транспорта на Крутом спуске

НАКО примет участие в формировании обновленного состава набсовета "Укроборонпрома"

В НАБУ никогда не было "дела "Оптимумспедеталь", противоправная деятельность компании зафиксирована в одном кейсе – НАБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Правопорядок в Киеве в субботу будут охранять 3 тыс правоохранителей – полиция

Более 100 человек пропали без вести в Зимбабве из-за тропического циклона

Мужчина, расстрелявший мечеть в Новой Зеландии, заявил, что на него повлияли теракты в Европе

Норвежец в одиночку перешел озеро Балхаш на лыжах за 23 дня

С 16 марта на реконструкцию закрыт Шулявский путепровод в Киеве

В Киеве 16 марта частично ограничат движение транспорта на Крутом спуске

Один человек ранен в результате стрельбы возле McDonald's в Николаеве

В ряде стран мира прошли акции в защиту экологии

Судья "Верховного суда ДНР" заочно приговорена к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Ракета-носитель Delta IV стартовала на орбиту с очередным спутником широкополосной связи для ВВС США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА