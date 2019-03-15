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19:41 15.03.2019

Перевозчики просят отложить на конец 2019г срок введения новых норм техосмотра транспортных средств

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Перевозчики просят отложить на конец 2019г срок введения новых норм техосмотра транспортных средств

Государственная регуляторная служба (ГРС) обратится в Министерство внутренних дел (МВД), Мининфраструктуры и Кабинет министров Украины с просьбой отложить вступление в силу норм постановления правительства от 23 января 2019 года, которым с 1 мая текущего года вводится новая процедура обязательного техосмотра коммерческих транспортных средств, и провести комплексную дерегуляцию этой сферы, сообщила глава службы Ксения Ляпина.

Согласно информации на сайте ГРС, такая резолюция принята службой на заседании 14 марта с участием автоперевозчиков, обратившихся с соответствующей просьбой.

"С целью препятствования остановки коммерческих транспортных средств украинских перевозчиков и введения реального переходного периода, перевозчики просят обратиться в министерства и Кабмин с предложением перенести срок введения в действие норм постановления на конец года и внести в нее изменения, направленные на гармонизацию украинского законодательства с нормами проведения техосмотра в странах-членах ЕС", - цитируется на сайте ГРС первый вице-президент ГО "Украинский транспортный союз" Владимир Балин.

По мнению автоперевозчиков, указанное постановление существенно ухудшит ситуацию на рынке проведения обязательного техосмотра. Они, в частности, отмечали, что большое количество субъектов обязательного технического контроля (ОТК), получивших право на работу, не соответствует установленным требованиям, а в Николаевской и Кировоградской областях они вообще отсутствуют. А субъекты ОТК, в свою очередь, жалуются на длительную и непрозрачную процедуру получения свидетельства об аккредитации, проверки документов и включения в реестр.

"Нужно пересмотреть все постановления, в частности, с 2012 года, которые устарели и не соответствуют законодательству, стандартам прозрачных понятных процедур, создают коррупционные риски и коллапс на рынке. То есть необходимо срочно провести дерегуляцию этого сектора", - подытожила К.Ляпина.

Согласно постановлению от 23 января 2019 года, в частности, процедура обязательного прохождения техосмотра автобусами, грузовиками, автомобилями такси должна сопровождаться фотофиксацией. Кроме того, автомобиль, успешно прошедший процедуру техосмотра, должен иметь самоклеющуюся метку радиочастотной идентификации.

Теги: #перевозчики #техосмотр
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