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17:45 15.03.2019

Почти 60% украинцев считают ошибкой запрет российских артистов и фильмов и более 42% не поддерживают введения языковых квот – опрос КМИС

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Почти 60% украинцев считают ошибкой запрет российских артистов и фильмов и более 42% не поддерживают введения языковых квот – опрос КМИС

Более трети граждан Украины видят наступление на свободу слова в стране и почти столько же убеждены, что украинские власти слабо реагируют на засилье пророссийских пропагандистских СМИ, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 28 февраля - 11 марта по заказу клиента.

Так, согласно опросу, 33,9% опрошенных в марте считают, что в Украине происходит наступление на свободу слова (этот процент остался таким же, как и в сентябре 2018 года), 35,4% - придерживались противоположного мнения, что в Украине слишком много прокремлевских пропагандистских СМИ, а государство и общество на это слабо реагируют (в сентябре таких было 30,2%). Около 28,8% респондентов не смогли выбрать ответ или отказались отвечать, хотя процент таких респондентов существенно уменьшился за последний год (в феврале 2018 года он составлял 37,7%).

Около половины опрошенных в марте (53,5%) считают, что запрет российских телеканалов в Украине является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан (в феврале 2018 года таких было 43,7%, в сентябре - 49,6%). Примерно каждый третий (31,7%) придерживается противоположного мнения и считает, что запрет российских телеканалов в Украине является необходимым шагом для защиты государства. Процент, который выбирает этот вариант, снизился с 36,6% в феврале 2018 года. Еще 14,7% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Также 27,7% участников опроса в марте придерживались мнения, что запрет отдельных артистов и российских фильмов в Украине является необходимым шагом для защиты государства, тогда как 59,6% респондентов считали, что запрет отдельных артистов и российских фильмов в Украине является ошибкой и ограничивает права граждан. Причем, доля тех, кто считает запрет необходимым шагом, практически не изменилась за год (в феврале 2018 года было 29,2%), а доля тех, кто считает запрет ошибкой, выросла (в феврале 2018 года таких было 53%). Еще 12,6% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Запрет российских соцсетей поддерживает 28,8% опрошенных украинцев (в феврале 2018 было 30,2%), не поддерживают около 53,2% опрошенных (причем, процент вырос с 45,8% в феврале 2018). 17,9% затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Введение квот на украинский язык на радио и ТВ поддерживает 32,2% участников опроса, не поддерживают 42,2%. "Если между февралем и сентябрем 2018 поддержка введения квот несколько выросла, то в марте 2019 года она вернулась практически к уровню февраля 2018 года", - отмечают в КМИС. Еще 25,6% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос общественного мнения проводился в 28 февраля по 11 марта 2019 года методом личного интервью 2004 респондентов старше 18 лет, проживающих в 129 населенных пунктах во всех регионах Украины (кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных украинской власти территорий Донбасс). Статистическая погрешность не превышает 4,7%.

Теги: #кмис #язык #опрос
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