В Киеве возле посольства РФ открыли сквер имени Бориса Немцова

Мэр Киева Виталий Кличко открыл в пятницу в столице сквер имени российского оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году.

"Сегодня мы в украинской столице открываем сквер имени великого друга Украины, известного российского политика-оппозиционера Бориса Немцова. Немцов часто бывал в Украине и любил Украину", - цитирует слова В.Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации в пятницу.

Зеленая зона находится рядом с посольством РФ в Украине - на углу ул.Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

"Немцов жестко критиковал действия Российской Федерации по Украине, осуждал аннексию Крыма, заявлял о присутствии российских военных на Донбассе. Он был человеком, который поддерживал и болел за нашу страну, который хотел Украине успеха", - добавил В.Кличко.

Переименованный сквер и мемориальную доску открывали при участии дочери российского политика Жанны Немцовой, которая является основательницей Фонда имени Б.Немцова

По ее словам, идею мемориальной доски и места ее расположения в сквере принадлежит фонду, а макет памятной доски разработали российские архитекторы.

В КГГА напомнили, что 15 ноября Киевский горсовет присвоил скверу на углу ул.Сурикова и Воздухофлотского проспекта имя Б.Немцова.