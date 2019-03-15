События

14:46 15.03.2019

В Киеве возле посольства РФ открыли сквер имени Бориса Немцова

1 мин читать
В Киеве возле посольства РФ открыли сквер имени Бориса Немцова

Мэр Киева Виталий Кличко открыл в пятницу в столице сквер имени российского оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году.

"Сегодня мы в украинской столице открываем сквер имени великого друга Украины, известного российского политика-оппозиционера Бориса Немцова. Немцов часто бывал в Украине и любил Украину", - цитирует слова В.Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации в пятницу.

Зеленая зона находится рядом с посольством РФ в Украине - на углу ул.Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

"Немцов жестко критиковал действия Российской Федерации по Украине, осуждал аннексию Крыма, заявлял о присутствии российских военных на Донбассе. Он был человеком, который поддерживал и болел за нашу страну, который хотел Украине успеха", - добавил В.Кличко.

Переименованный сквер и мемориальную доску открывали при участии дочери российского политика Жанны Немцовой, которая является основательницей Фонда имени Б.Немцова

По ее словам, идею мемориальной доски и места ее расположения в сквере принадлежит фонду, а макет памятной доски разработали российские архитекторы.

В КГГА напомнили, что 15 ноября Киевский горсовет присвоил скверу на углу ул.Сурикова и Воздухофлотского проспекта имя Б.Немцова.

Теги: #киев #сквер #посольство_рф #украина #немцов #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:26 15.03.2019
Регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом восстановлено – Порошенко

Регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом восстановлено – Порошенко

15:20 15.03.2019
В Украине на 40 суток арестован гражданин США, разыскиваемый за организацию крупного наркокартеля

В Украине на 40 суток арестован гражданин США, разыскиваемый за организацию крупного наркокартеля

14:57 15.03.2019
В МВД не ожидают массового псевдоминирования избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта

В МВД не ожидают массового псевдоминирования избирательных участков в день выборов президента Украины 31 марта

14:47 15.03.2019
Шевченковский райсуд Киева эвакуируют из-за сообщения о минировании

Шевченковский райсуд Киева эвакуируют из-за сообщения о минировании

14:34 15.03.2019
Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели БДИПЧ на украинских выборах

Россия предложила 24 кандидатов в наблюдатели БДИПЧ на украинских выборах

14:18 15.03.2019
Гриценко: В оборонном комплексе необходимо положить начало системным базовым проектам

Гриценко: В оборонном комплексе необходимо положить начало системным базовым проектам

13:36 15.03.2019
Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

Около 47 тыс военнослужащих проголосуют на выборах президента Украины в зоне ООС на спецучастках - ЦИК

13:25 15.03.2019
Проект поддержки Финляндией реформы украинской школы предусматривает 8 млн евро безвозвратной помощи - Минобразования

Проект поддержки Финляндией реформы украинской школы предусматривает 8 млн евро безвозвратной помощи - Минобразования

12:51 15.03.2019
Идеи "русского мира" все еще присутствуют в Украине – эксперт

Идеи "русского мира" все еще присутствуют в Украине – эксперт

11:53 15.03.2019
ЕС вновь потребовал от России освободить украинских моряков

ЕС вновь потребовал от России освободить украинских моряков

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАКО примет участие в формировании обновленного состава набсовета "Укроборонпрома"

В НАБУ никогда не было "дела "Оптимумспедеталь", противоправная деятельность компании зафиксирована в одном кейсе – НАБУ

ГБР еще не получало материалы дела, открытого по заявлению Розенблата о якобы поддержке Сытником через "черную бухгалтерию" Клинтон

ГБР намерено проверить возможную причастность Сытника к сокрытию коррупции в оборонпроме

Движение в направлении столицы на 72км трассы Киев-Одесса заблокировано из-за горящей фуры

ПОСЛЕДНЕЕ

КПВВ "Новотроицкое" в воскресенье не будет работать в связи с реконструкцией - Госпогранслужба

В Украине в ближайшие сутки ожидаются умеренные дожди и ветер

Перезахоронение Франко в фамильный пантеон будет проведено в июне - правительство Испании

Замглавы Гослесагентства предлагает создать Министерство лесного хозяйства

По факту отравление детей в школе Днепра возбуждено дело - полиция

Командующий ООС проверил боеготовность армейской авиации и корабельно-катерной группировки в Азовском море

НАКО примет участие в формировании обновленного состава набсовета "Укроборонпрома"

В НАБУ никогда не было "дела "Оптимумспедеталь", противоправная деятельность компании зафиксирована в одном кейсе – НАБУ

НБУ намерен уточнить порядок инкассации средств и перевозки валютных ценностей

В Киеве врача облили неизвестным веществом, он госпитализирован

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА