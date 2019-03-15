НАКО примет участие в формировании обновленного состава набсовета "Укроборонпрома"

Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) готов оказать содействие в формировании обновленного состава наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", который будет нацелен на практическую реформу госконцерна с последующим его преобразованием в оборонное объединение европейского образца, сообщил сопредседатель НАКО, экс-министр иностранных дел Украины (декабрь-2007 – март-2009), экс-первый замсекретаря СНБО (март-2009 – февраль-2010) Владимир Огрызко.

"Вчера мы встречались с руководством "Укроборонпрома" и обсуждали, каким образом двигаться дальше и что делать. Одно из направлений, за которое мы сейчас возьмемся, и которое является чрезвычайно важным, - это создать такой набсовет в этом концерне, который реально будет выполнять свои функции" - сообщил он в ходе панельной дискуссии по вопросам коррупции в оборонном секторе Украины в Киеве в пятницу.

"Главное в том, чтобы объединить политическую волю и профессиональные рекомендации, которые могут помочь поменять систему (управления госсектором ОПК - ИФ)", - отметил сопредседатель НАКО, подчеркнув: "Мы не из Бюро расследований (ГБР - ИФ), мы структура, которая хочет поменять структуру функционирования того же "Укроборонпрома", чтобы он дорос до уровня европейских концернов, которые занимаются производством вооружений".

В.Огрызко особо акцентировал на значимости поддержки реформы украинского ОПК на политическом и законодательном уровне. Обращаясь к представителям украинского политического истеблишмента, он подчеркнул: "Это должно стать частью украинского законодательства…Мы (НАКО - ИФ) не можем взять на себя функции, которые нам не свойственны. Это вопрос комбинации усилий - наших экcпертных, и ваших - политических".

Как заявил член НАКО, экс-уполномоченный представителя по вопросам борьбы с коррупцией в Словении Драго Кос, НАКО хочет от "Укрборонпрома" две вещи: "Набсовет из независимых авторитетных специалистов и проведение аудита финансов госконцерна".

Кроме того, подчеркнул он, нужна определенность относительно позиции правительства Украины: будет ли "Укроборонпром" упразднен, сохранен или "по итогам анализа" реформирован и преобразован в новую, современную структуру.

Как сообщила генеральный секретарь НАКО Елена Трегуб, в настоящее время НАКО участвует в обновлении законодательства об оборонных закупках и гособоронзаказе и планирует уже в ближайшее время представить обширное исследование по этому вопросу.

НАКО является совместной инициативой Программы противодействия коррупции в сфере безопасности и обороны международной неправительственной организации Transparency International - Великобритания (TI-DSP) и Transparency International Украина (ТИ Украина). Целью НАКО является содействие уменьшению коррупционных рисков оборонном секторе путем мониторинга, оценки и анализа антикоррупционных реформ и предоставления соответствующих рекомендаций.

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входят около 100 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

Согласно уставу госконцерна, его высшим органом управления является набсовет в составе пяти членов с полномочиями сроком на пять лет, трое из которых назначаются президентом, двое – уполномоченным органом управления (Министерство экономического развития и торговли - ИФ).

На сегодня в состав НС "Укроборонпрома" входят: введенный в состав набсовета указом президента в январе 2018 года ректор НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", глава НС Михаил Згуровский, экс-Главнокомандующий ВВС ВСУ Ярослав Скалько, глава Госслужбы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский, а также введенный в НС правительством в январе 2018 года зарубежный советник госконцерна, экс-глава Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA, 2001-2009) Энтони Тетер (Anthony Tether).

Как сообщалось, 6 марта в ходе заседания СНБО по вопросам реформирования "Укроборопрома", президент Петр Порошенко поручил обеспечить в срочном порядке расширение состава Набсовета госконцерна и пополнить его состав международными специалистами из стран-членов НАТО. По его словам, данная мера полностью согласуется с нормами нового базового закона "О национальной безопасности Украины" и позволит ускорить достижение предприятиями "Укроборонпрома" стандартов, необходимых для вступления Украины в НАТО.