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11:27 15.03.2019

Число погибших из-за нападения на мечети в Новой Зеландии достигло 49 человек

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Число погибших из-за нападения на мечети в Новой Зеландии достигло 49 человек

Число жертв нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч увеличилось до 49 человек, сообщает BBC News со ссылкой на комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша.

Ранее сообщалось о гибели 40 человек.

Большая часть погибших - 41 человек - в мечети на Дин-Авеню в Крайстчерче. Также нападение было совершено на мечеть в Линвуде (пригород Крайстчерча).

В полиции заявили, что в связи с нападением одному человеку предъявлено обвинение в убийствах.

Теги: #мечеть #новая_зеландия #убийство
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