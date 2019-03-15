Число погибших из-за нападения на мечети в Новой Зеландии достигло 49 человек

Число жертв нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч увеличилось до 49 человек, сообщает BBC News со ссылкой на комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша.

Ранее сообщалось о гибели 40 человек.

Большая часть погибших - 41 человек - в мечети на Дин-Авеню в Крайстчерче. Также нападение было совершено на мечеть в Линвуде (пригород Крайстчерча).

В полиции заявили, что в связи с нападением одному человеку предъявлено обвинение в убийствах.