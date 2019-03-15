События

10:12 15.03.2019

ГБР намерено проверить возможную причастность Сытника к сокрытию коррупции в оборонпроме

1 мин читать
ГБР намерено проверить возможную причастность Сытника к сокрытию коррупции в оборонпроме

Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках расследования производства, открытого по материалам расследования журналистов Bihus.info проверит также возможную причастность директора Национального бюро расследований Украины (НАБУ) Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в оборонном секторе, сообщил директор ГБР Роман Труба.

Комментируя агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу заявление руководителя Специализированной антикоррупционный прокуратуры Назара Холодницкого о том, что А.Сытник мог знать о сокрытии его подчиненными коррупционных схем в ГК "Укроборонпром", и, отвечая на вопрос, будут ли изучаться ГБР действия директора НАБУ, Р.Труба сказал: "Мы будем исследовать все факты, и проверять все обстоятельства, о которых нам будет известно. Конечно же, вопросы у нас будут не только к детективам, которые не расследовали или не зарегистрировали материалы проверки. В том числе юридическая оценка будет даваться действиям как руководителям структурных подразделений НАБУ, так и руководству".

Как сообщалось, в финальной серии расследования, обнародованной вечером 11 марта, журналисты команды расследований Bihus.info (программа "Наши гроши") утверждают, что и налоговой администрации, и военной прокуратуре, и НАБУ было известно о наличии незаконных схем в оборонном комплексе.

Теги: #гбр #сытник #укроборонпром #гладковский #труба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:10 15.03.2019
ГБР выясняет причину неявки Дубиля на допрос

ГБР выясняет причину неявки Дубиля на допрос

10:40 15.03.2019
ГБР еще не получало материалы дела, открытого по заявлению Розенблата о якобы поддержке Сытником через "черную бухгалтерию" Клинтон

ГБР еще не получало материалы дела, открытого по заявлению Розенблата о якобы поддержке Сытником через "черную бухгалтерию" Клинтон

17:53 14.03.2019
ВСК Рады по расследованию хищений в армии намерена обсудить с Полтораком и Муженко инвентаризацию Киевского и Харьковского бронетанковых заводов

ВСК Рады по расследованию хищений в армии намерена обсудить с Полтораком и Муженко инвентаризацию Киевского и Харьковского бронетанковых заводов

16:27 14.03.2019
Глава "Укроборонпрома": Украина обладает необходимой техдокументацией для ремонта и продления летного ресурса модельного ряда боевых "МиГ", "Су", "Ил", "Ми"

Глава "Укроборонпрома": Украина обладает необходимой техдокументацией для ремонта и продления летного ресурса модельного ряда боевых "МиГ", "Су", "Ил", "Ми"

14:41 14.03.2019
НАБУ отстранило двоих детективов на время расследования дела о незаконных схемах в "оборонке"

НАБУ отстранило двоих детективов на время расследования дела о незаконных схемах в "оборонке"

12:33 14.03.2019
"Батькивщина" готовит новое постановление о ВСК по расследованию коррупции в "оборонке"

"Батькивщина" готовит новое постановление о ВСК по расследованию коррупции в "оборонке"

10:30 14.03.2019
Агрегатный завод ГП "Завод им.Малышева" закупил новое высокоточное оборудование для производства комплектующих для двигателей бронетехники

Агрегатный завод ГП "Завод им.Малышева" закупил новое высокоточное оборудование для производства комплектующих для двигателей бронетехники

18:25 13.03.2019
Гладковский-младший был участником незаконных схем в оборонном комплексе – генпрокурор

Гладковский-младший был участником незаконных схем в оборонном комплексе – генпрокурор

17:27 13.03.2019
Сытник допускает отстранение от должностей тех сотрудников, чьи фамилии звучали в журналистском расследовании

Сытник допускает отстранение от должностей тех сотрудников, чьи фамилии звучали в журналистском расследовании

17:17 13.03.2019
ГБР вызывает журналистов для пояснений в рамках дела, открытого после расследования Bihus.info

ГБР вызывает журналистов для пояснений в рамках дела, открытого после расследования Bihus.info

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР еще не получало материалы дела, открытого по заявлению Розенблата о якобы поддержке Сытником через "черную бухгалтерию" Клинтон

Движение в направлении столицы на 72км трассы Киев-Одесса заблокировано из-за горящей фуры

Полиция: Предварительная причина смерти сотрудника АП – хроническая ишемическая болезнь сердца

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет уверен, что Украина вскоре будет праздновать победу над агрессором - Россией.

Правоохранители допрашивают двух людей, возможно, причастных к убийству сотрудника АП в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Во всех подконтрольных населенных пунктах Луганской области возможно проведение выборов президента 31 марта - ОГА

Число погибших в результате нападения на мечети в Крайстчерче достигло 49 человек

В Борисполе вооруженные автоматами налетчики ограбили ювелирный магазин, забрав драгоценностей на 5млн грн – полиция Киевщины

В Пекине завершила работу очередная сессия ВСНП

КНДР может приостановить переговоры с США – СМИ

40 человек погибли в результате нападения на мечети в Крайстчерче - премьер Новой Зеландии

Двое сотрудников полиции Полтавщины задержаны при получении взятки в размере 10000 гривен - полиция

ООН направила на Донбасс 108 тонн гуманитарной помощи – Госпогранслужба

Израильская авиация нанесла удары по большому количеству целей ХАМАС в секторе Газа

Китай надеется на успешное завершение консультаций по торговле с США - премьер Госсовета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА