ГБР намерено проверить возможную причастность Сытника к сокрытию коррупции в оборонпроме

Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках расследования производства, открытого по материалам расследования журналистов Bihus.info проверит также возможную причастность директора Национального бюро расследований Украины (НАБУ) Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в оборонном секторе, сообщил директор ГБР Роман Труба.

Комментируя агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу заявление руководителя Специализированной антикоррупционный прокуратуры Назара Холодницкого о том, что А.Сытник мог знать о сокрытии его подчиненными коррупционных схем в ГК "Укроборонпром", и, отвечая на вопрос, будут ли изучаться ГБР действия директора НАБУ, Р.Труба сказал: "Мы будем исследовать все факты, и проверять все обстоятельства, о которых нам будет известно. Конечно же, вопросы у нас будут не только к детективам, которые не расследовали или не зарегистрировали материалы проверки. В том числе юридическая оценка будет даваться действиям как руководителям структурных подразделений НАБУ, так и руководству".

Как сообщалось, в финальной серии расследования, обнародованной вечером 11 марта, журналисты команды расследований Bihus.info (программа "Наши гроши") утверждают, что и налоговой администрации, и военной прокуратуре, и НАБУ было известно о наличии незаконных схем в оборонном комплексе.