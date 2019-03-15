На Мариупольском направлении украинские военные сбили квадрокоптер боевиков – штаб ООС

В Донецкой области украинские военные в четверг сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа квадрокоптер "Фантом-4", запущенный боевиками с целью уточнения построения системы обороны подразделений Объединенных сил на Мариупольском направлении, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, разведывательное задание воздушного шпиона было досрочно прекращено на подлете к позициям подразделений Объединенных сил в районе Водяного", - говорится в информации, обнародованной на странице пресс-центра штаба ООС на странице в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что сбитый БПЛА передан специалистам для изучения собранной информации и данных о бывших владельцах квадрокоптера.