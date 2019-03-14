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20:49 14.03.2019

Суд допросил еще 12 свидетелей в деле по обвинению Труханова в завладении 185 млн грн при покупке завода "Краян"

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Суд допросил еще 12 свидетелей в деле по обвинению Труханова в завладении 185 млн грн при покупке завода "Краян"

В Малиновском районном суде г.Одессы состоялось очередное судебное заседание в уголовном производстве в отношении городского головы Одессы Геннадия Труханова и других лиц, обвиняемых в завладении 185 млн грн при покупке зданий ОАО "ХК "Краян".

Как сообщает в четверг пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в ходе заседания были допрошены 12 свидетелей, заявленных стороной обвинения, а в целом допрошено уже 63 свидетеля.

Следующее заседание, на котором будет проходить стадия допроса свидетелей, состоится в 10:00 в пятницу, 15 марта 2019 года.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекса госпредприятия "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая, в свою очередь, в начале 2016 года заплатила за этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, 11,5 млн грн.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

14 февраля 2018 года Г.Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в Международном аэропорту "Борисполь" по подозрению в завладении средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян".

По результатам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч.5 ст.191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

16 февраля Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Г.Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП).

В марте Соломенский районный суд Киева возобновил арест 185 млн грн, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание ОАО ХК "Краян", и принял решение об их передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

8 октября 2018 года САП направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно Одесского городского головы Г.Труханова и других чиновников Одесского городского совета по факту завладения средствами городского бюджета при покупке зданий ОАО "ХК "Краян".

Теги: #труханов #суд #одесса
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