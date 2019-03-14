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19:06 14.03.2019

Украинская "Мрия" пролетит над Венецией на открытии 58-й биеннале – Порошенко

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Украинская "Мрия" пролетит над Венецией на открытии 58-й биеннале – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал украинский художественный проект "Падающая тень "Мрии" на Сады Джардини" на открытии 58-й Венецианской биеннале в этом году, в рамках которого сверхтяжелый транспортный самолет Ан-224 "Мрия" с информацией об украинских художниках на борту пролетит над Венецией.

"Утро. 9 мая. Венеция. Европа. Запомните. Это - время и место для старта смелого, амбициозного, мощного художественного проекта "Падающая тень "Мрии" на Сады Джардини", в котором Украина овладеет новой высотой. Самолет "Мрия" с информацией на борту об украинских художниках и художницах пролетит над Венецией. Так украинское искусство мощного заявит о себе на 58-м Венецианском биеннале современного искусства", - написал П.Порошенко в четверг в Фейсбуке.

Как сообщает сайт Министерства культуры Украины, самолет "Мрия", пролетая над Венецией, на несколько секунд отбросит тень на сады Джардини, где проводятся биеннале. "В самолете будет находиться HDD диск с информацией о всех ныне живущих художницах и художниках Украины или художественных коллективах, которые согласились принять участие в проекте", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, куратор данного проекта Open Group продолжает принимать заявки на участие в перфомансе.

58-я Международная выставка искусств в Венеции пройдет 11 мая - 24 ноября 2019 года.

Венецианские сады (англ. Giardini Veneziani) - парковая зона в историческом центре Венеции в квартале Кастелло, где с 1895 года проводится Фестиваль искусств Венецианской биеннале. Ныне на территории парка расположено 30 павильонов, 29 из которых "принадлежат" определенным странам и используются для проведения выставок национального искусства во время Биеннале. В 30-м павильоне, известном как "Падильоне Чентрале", проводится главная выставка.

Ан-225 "Мрия" (кодовое имя НАТО – "Козак" англ. Cossack) - крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ им.Антонова. Ан-225 с максимальной снаряженной массой 640т, является самым тяжелым самолетом в мире. В ноябре 2004г Международная авиационная федерация внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.

Оператором Ан-225 "Мрия" являются украинские "Авиалинии Антонова", являющиеся структурным подразделением ГП "Антонов". В течение многих лет флот авиакомпании активно задействован на международном рынке коммерческих авиаперевозок нестандартных и сверхтяжелых грузов.

Теги: #венеция #мрия #биеннале
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