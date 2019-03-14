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16:27 14.03.2019

Глава "Укроборонпрома": Украина обладает необходимой техдокументацией для ремонта и продления летного ресурса модельного ряда боевых "МиГ", "Су", "Ил", "Ми"

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Глава "Укроборонпрома": Украина обладает необходимой техдокументацией для ремонта и продления летного ресурса модельного ряда боевых "МиГ", "Су", "Ил", "Ми"

В госконцерне "Укроборонпром" расценивают как сомнительные и необоснованные утверждения высокопоставленных представителей Федеральной службы ВТС РФ об эксклюзивном праве разработчика влиять на сопровождение реализуемой на мировом рынке вооружений авиационной техники, сообщила пресс-служба госконцерна со ссылкой на его главу Павла Букина в четверг.

Комментируя опубликованное в СМИ датированное 27 февраля 2019 года письмо замглавы Федеральной службы ВТС РФ Михаила Петухова главному маршалу авиации, командующему ВВС Индонезии, П.Букин пояснил: "Подобные письма - попытка вытеснить нас с перспективных международных рынков ".

В связи с этим он подчеркнул: Украина обладает всей необходимой технической документацией для обеспечения текущего и капитального ремонта, продолжения летного ресурса военной авиации широкого модельного ряда - "МиГ", "Су", "Ил", "Ми". По словам П.Букина, такие права не имеют обратной силы, и у РФ нет правовых оснований требовать от Украины дополнительного лицензирования.

"В вопросах регулирования военной авиации каждая страна-эксплуатант устанавливает свои правила и вносит изменения в конструкцию. Маркером самостоятельности является достаточность научно-технического, конструкторского и производственного потенциала каждой страны. Поэтому претензии разработчиков или производителей, в данном случае российских, - неактуальны", - пояснил он.

Как уточнил П.Букин, входящее в "Укроборонпром" ГП "Луцкий ремзавод "Мотор" обеспечивает капитальный ремонт авиадвигателей АЛ-31Ф и ГТДЕ-117-1, ВКА, а также всех их узлов и агрегатов с 1990 года.

"Ремонт выполняется в объеме и по технологиям в соответствии с действующей на предприятии ремонтной документацией, в соответствии со стандартами, техническими условиями и другой правовой базой, действующей в Украине", - отметил глава "Укроборонпрома", подчеркнув: "Перед заключением контракта представители заказчика обязательно выполняют верификацию предприятия, осматривают производственные мощности, проверяют действующие сертификаты, подтверждающие легитимность ремонта и уровень стандартов качества".

Ранее ресурс "Цензор Нет" обнародовал подписанное М.Петуховым письмо на имя командующего ВВС Индонезии, в котором российская сторона предостерегает индонезийского маршала от размещения в Украине заказов на ремонт авиатехники, в том числе двигателей АЛ-31Ф для Су-27, и заявляет, что сертификация украинских ремпредприятий на соответствие действующей технической документации не проводилась. При этом в документе отдельно подчеркивается, что российская сторона "не сможет нести ответственность за эксплуатацию таких самолетов".

Теги: #букин #техдокументация #укроборонпром #украина #авиатехника
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