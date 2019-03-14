События

13:02 14.03.2019

Правоохранители допрашивают двух людей, возможно, причастных к убийству сотрудника АП в Киеве

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Правоохранители допрашивают двух людей, возможно, причастных к убийству сотрудника АП в Киеве

Правоохранители допрашивают двух людей, возможно, причастных к убийству сотрудника администрации президента Украины в Шевченковском районе Киева, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Допрашивают двоих, которые были с ним накануне. Пока по статье 208 УПК не задерживали", - сказал собеседник агентства.

По его данным, одна из версий убийства - корыстный мотив.

По правовой квалификации события вопрос еще решается.

Теги: #киев #полиция #украина #ап #убийство #допрос
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