Правоохранители допрашивают двух людей, возможно, причастных к убийству сотрудника АП в Киеве

Правоохранители допрашивают двух людей, возможно, причастных к убийству сотрудника администрации президента Украины в Шевченковском районе Киева, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Допрашивают двоих, которые были с ним накануне. Пока по статье 208 УПК не задерживали", - сказал собеседник агентства.

По его данным, одна из версий убийства - корыстный мотив.

По правовой квалификации события вопрос еще решается.