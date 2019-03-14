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11:09 14.03.2019

Начальник отдела департамента охраны культурного наследия КГГА попался на взятке – прокуратура

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Начальник отдела департамента охраны культурного наследия КГГА попался на взятке – прокуратура

Начальник отдела инспекции государственного контроля объектов культурного наследия и археологического надзора департамента охраны культурного наследия Киевской горгосадминистрации (КГГА) задержан во время получения неправомерной выгоды от предпринимателя.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Киева, в правоохранительные органы обратился предприниматель, занимающийся кофейным бизнесом и предоставлением услуг в сфере общественного питания. Для установления наружной рекламы на фасаде помещений, расположенных на территории Старого Подола, у него возникла потребность в получении справки данного департамента КГГА о том, относятся ли указанные здания к объектам архитектурного памятника.

За получение такой справки начальник отдела департамента потребовал от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме $500.

13 марта чиновник был задержан правоохранителями неподалеку от места работы при передаче оговоренной суммы.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе прокуратуры Киева указали, что разоблачение чиновника осуществлялось при содействии Управления КГГА по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Теги: #взятка #кгга #прокуратура #культурное_наследие
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