Начальник отдела департамента охраны культурного наследия КГГА попался на взятке – прокуратура
Начальник отдела инспекции государственного контроля объектов культурного наследия и археологического надзора департамента охраны культурного наследия Киевской горгосадминистрации (КГГА) задержан во время получения неправомерной выгоды от предпринимателя.
Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Киева, в правоохранительные органы обратился предприниматель, занимающийся кофейным бизнесом и предоставлением услуг в сфере общественного питания. Для установления наружной рекламы на фасаде помещений, расположенных на территории Старого Подола, у него возникла потребность в получении справки данного департамента КГГА о том, относятся ли указанные здания к объектам архитектурного памятника.
За получение такой справки начальник отдела департамента потребовал от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме $500.
13 марта чиновник был задержан правоохранителями неподалеку от места работы при передаче оговоренной суммы.
В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
В пресс-службе прокуратуры Киева указали, что разоблачение чиновника осуществлялось при содействии Управления КГГА по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.