Сервис WebMoney запустил видеоидентификацию

Международная система расчетов WebMoney вводит систему видеоидентификации клиентов, позволяющую подтвердить личность удаленно, сообщила компания.

WebMoney VideoID приравнивается к посещению Центра аттестации и нотариально заверенному заявлению и позволяет дистанционно подтвердить личность и получить начальный аттестат в системе WebMoney с увеличенными лимитами на операции, а также получать займы в автоматическом режиме в сервисе WebMoney Debt. Пройти видеоидентификацию можно из любой точки мира, пользователю понадобится только паспорт и смартфон или компьютер с веб-камерой.

В 2012 году WebMoney запустили идентификацию по фотографии, к настоящему времени ей воспользовались более полумиллиона клиентов.