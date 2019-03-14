События

09:32 14.03.2019

Сервис WebMoney запустил видеоидентификацию

1 мин читать
Сервис WebMoney запустил видеоидентификацию

Международная система расчетов WebMoney вводит систему видеоидентификации клиентов, позволяющую подтвердить личность удаленно, сообщила компания.

WebMoney VideoID приравнивается к посещению Центра аттестации и нотариально заверенному заявлению и позволяет дистанционно подтвердить личность и получить начальный аттестат в системе WebMoney с увеличенными лимитами на операции, а также получать займы в автоматическом режиме в сервисе WebMoney Debt. Пройти видеоидентификацию можно из любой точки мира, пользователю понадобится только паспорт и смартфон или компьютер с веб-камерой.

В 2012 году WebMoney запустили идентификацию по фотографии, к настоящему времени ей воспользовались более полумиллиона клиентов.

Теги: #идентификация #webmoney
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:56 28.12.2018
НБУ разрешил банкам проводить идентификацию и верификацию физлиц через третьих лиц

НБУ разрешил банкам проводить идентификацию и верификацию физлиц через третьих лиц

06:31 29.06.2018
Полиция установила имя открывшего стрельбу в редакции американкой газеты

Полиция установила имя открывшего стрельбу в редакции американкой газеты

19:04 25.05.2018
НБУ исключил WebMoney из реестра внутригосударственных платежных систем

НБУ исключил WebMoney из реестра внутригосударственных платежных систем

15:27 24.05.2018
Вместе с WebMoney в список санкций СНБО Украины попала криптовалютная биржа INDX

Вместе с WebMoney в список санкций СНБО Украины попала криптовалютная биржа INDX

12:19 24.05.2018
Электронная платежная система WebMoney попала в список санкций СНБО Украины

Электронная платежная система WebMoney попала в список санкций СНБО Украины

15:54 03.05.2018
В Украине неидентифицированы еще 307 погибших в зоне АТО – Богомолец

В Украине неидентифицированы еще 307 погибших в зоне АТО – Богомолец

15:58 29.03.2018
В Раде появилась идея ввести единую электронную карточку идентификации нардепа

В Раде появилась идея ввести единую электронную карточку идентификации нардепа

11:44 10.02.2018
И.Геращенко и нардепы из БПП запросили у правоохранителей информацию о количестве идентифицированных россиян, погибших на Донбассе

И.Геращенко и нардепы из БПП запросили у правоохранителей информацию о количестве идентифицированных россиян, погибших на Донбассе

10:59 20.03.2016
Началась идентификация останков погибших при крушении дубайского "Боинга"

Началась идентификация останков погибших при крушении дубайского "Боинга"

09:15 20.03.2016
На опознание останков жертв крушения самолета FlyDubai уйдет до двух недель

На опознание останков жертв крушения самолета FlyDubai уйдет до двух недель

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала года взрывотехники уничтожили 45 авиабомб в Украине

Турчинов поздравил украинских военнослужащих с Днем добровольца

Facebook работает над устранением глобального сбоя

Канада закрывает воздушное пространство для Boeing 737 MAX

Нардеп Тымчук: Спецслужбы РФ готовят кибератаки на время выборов в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Вашингтон и Варшава обсуждают возможность постоянного военного присутствия США на польской территории

Эфиопия отправила "черные ящики" разбившегося Boeing-737 Max на расшифровку в Париж

C 2014 года 170 тыс украинцев заключили контракты с ВСУ - Муженко

Boeing поддерживает решение США запретить полеты самолетов 737 MAX, но по-прежнему уверены в их безопасности

Канада закрывает воздушное пространство для Boeing-737 MAX

С начала года взрывотехники уничтожили 45 авиабомб в Украине

Турчинов поздравил украинских военнослужащих с Днем добровольца

Рынок акций США вырос в среду, S&P 500 достиг максимума за 4 месяца

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тысяч человек

США и Индия подтвердили планы строительстве на индийской территории шести американских АЭС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА