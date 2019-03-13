ГБР вызывает журналистов для пояснений в рамках дела, открытого после расследования Bihus.info

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает журналистов для дачи пояснений в рамках открытого уголовного производства о возможном получении неправомерной выгоды сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Службы безопасности Украины (СБУ), прокуратуры и Государственной фискальной службы (ГФС), сообщил директор ГБР Роман Труба.

"В рамках досудебного расследования мы вызвали журналистов, которые проводили расследования, для их детального допроса", - сказал Р.Труба на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады о расследовании хищений в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в среду.

По его словам, необходимо получить доступ к материалам проверок.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее провести объективное полное расследование и получить ответы на все вопросы", - сказал директор ГБР.

Он подчеркнул, что пока расследуется одно уголовное производство. "Но я не исключаю, что в дальнейшем будут регистрироваться и другие уголовные производства", - сказал Р.Труба.

Он напомнил, что накануне ГБР начало уголовное производство по фактам, "изложенным в последнем журналистском расследовании - по возможным фактам получения неправомерной выгоды должностными лицами НАБУ, ГПУ, СБУ и ГФС".