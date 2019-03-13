Киев призвал СММ ОБСЕ уведомить "нормандскую четверку" о нарушениях режима тишины на Донбассе

В период действия режима прекращения огня на Донбассе с 29 декабря по 7 марта из-за обстрелов боевиков погибли 12 украинских военнослужащих, а 105 получили ранения, в связи с чем Киев направил ноту СММ ОБСЕ с призывом уведомить членов "Нормандского формата" о нарушении Минских договорённостей, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко.

"9 марта МИД направил ноту СММ ОБСЕ в которой были зафиксированы все случаи нарушений режима прекращения огня, о котором была достигнута договоренность в ТКГ в период с 29 декабря 2018 года по 7 марта 2019 года. Нами был зафиксирован 561 случай нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ", - сказала она на брифинге в среду в Киеве.

В частности, отметила спикер МИД Украины, 261 раз боевики применяли запрещённое Минскими соглашениями вооружение.

"Вооруженные силы Украины понесли потери, в частности, в результате обстрелов 12 военнослужащих погибли и 105 были ранены", - рассказала К.Зеленко.

В частности, МИД Украины, обратившись нотой к СММ ОБСЕ, призвал сформировать отчёт о нарушениях режима прекращения огня и разослать партнерам по "Нормандскому формату" (Украина, Германия, Франция, Россия).

"Мы рассматриваем это как грубое нарушение Минских договорённостей и целенаправленные шаги по дестабилизации ситуации на временно оккупированной территории", - подчеркнула она.