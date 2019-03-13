Интерпол объявил в розыск брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива

Интерпол объявил в розыск родного брата экс-главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива Александра с целью задержания и экстрадиции, сообщает общественная организация "Слово и дело" со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По словам собеседника в САП, А.Каськиву присвоили "красную карточку", о чем проинформированы страны-подписанты Европейской конвенции о выдаче.

Как сообщалось, 10 сентября 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о розыске брата бывшего главы Госинвестпроект В.Каськива, подозреваемого в уголовном производстве по факту хищения средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины ГП "Государственная инвестиционная компания" в сумме 259,2 млн грн.

А.Каськив, 29.04.1984 г. р., подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).

По информации НАБУ, в деле о хищении средств Госинвестпроекта фигурируют родной и двоюродный братья В.Каськива.

21 июня 2018 года детективы НАБУ задержали двоюродного брата В.Каськива Александра Матковского. Он был уведомлен о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст 27, ч.5 ст.191 (соучастие в хищении имущества или присвоении его путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В этот же день был уведомлен о подозрении родной брат экс-главы Госинвестпроекта, который находился за пределами Украины.

По информации НАБУ, в 2012 году из госбюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов, в том числе на проект "Качественная вода", предусматривающий установление в крупнейших городах страны автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", в котором должны были быть построены инфраструктурные объекты для проведения Зимних Олимпийских игр в Украине.

Однако путем завладения в 2012-2014 гг. 259,2 млн грн из выделенных 500 млн грн данные проекты не были реализованы. По версии следствия, бюджетные средства были перенаправлены на счета аффилированных компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре. В дальнейшем участники коррупционной схемы распределили средства между собой.

В целом в совершении преступления в настоящее время подозреваются девять человек.

Досудебное расследование детективы НАБУ начали в октябре 2016 года.

Сам экс-глава Госинвестпроекта В.Каськив был объявлен в международный розыск по подозрению в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами госбюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн. 8 сентября 2016 года стало известно об аресте В.Каськива в Панаме. В марте 2017 года стало известно, что Панама отказала ему в предоставлении статуса политического беженца.

В.Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения 160 тыс. грн залога. Необходимая сумма была внесена сразу же.

Генеральная прокуратура Украины 15 декабря 2017 года завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении В.Каськива.