События

13:39 13.03.2019

Интерпол объявил в розыск брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива

3 мин читать
Интерпол объявил в розыск брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива

Интерпол объявил в розыск родного брата экс-главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива Александра с целью задержания и экстрадиции, сообщает общественная организация "Слово и дело" со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По словам собеседника в САП, А.Каськиву присвоили "красную карточку", о чем проинформированы страны-подписанты Европейской конвенции о выдаче.

Как сообщалось, 10 сентября 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о розыске брата бывшего главы Госинвестпроект В.Каськива, подозреваемого в уголовном производстве по факту хищения средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины ГП "Государственная инвестиционная компания" в сумме 259,2 млн грн.

А.Каськив, 29.04.1984 г. р., подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).

По информации НАБУ, в деле о хищении средств Госинвестпроекта фигурируют родной и двоюродный братья В.Каськива.

21 июня 2018 года детективы НАБУ задержали двоюродного брата В.Каськива Александра Матковского. Он был уведомлен о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст 27, ч.5 ст.191 (соучастие в хищении имущества или присвоении его путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В этот же день был уведомлен о подозрении родной брат экс-главы Госинвестпроекта, который находился за пределами Украины.

По информации НАБУ, в 2012 году из госбюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов, в том числе на проект "Качественная вода", предусматривающий установление в крупнейших городах страны автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", в котором должны были быть построены инфраструктурные объекты для проведения Зимних Олимпийских игр в Украине.

Однако путем завладения в 2012-2014 гг. 259,2 млн грн из выделенных 500 млн грн данные проекты не были реализованы. По версии следствия, бюджетные средства были перенаправлены на счета аффилированных компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре. В дальнейшем участники коррупционной схемы распределили средства между собой.

В целом в совершении преступления в настоящее время подозреваются девять человек.

Досудебное расследование детективы НАБУ начали в октябре 2016 года.

Сам экс-глава Госинвестпроекта В.Каськив был объявлен в международный розыск по подозрению в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами госбюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн. 8 сентября 2016 года стало известно об аресте В.Каськива в Панаме. В марте 2017 года стало известно, что Панама отказала ему в предоставлении статуса политического беженца.

В.Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения 160 тыс. грн залога. Необходимая сумма была внесена сразу же.

Генеральная прокуратура Украины 15 декабря 2017 года завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении В.Каськива.

Теги: #розыск #госинвестпроект #каськив #интерпол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:34 13.03.2019
Полиция Львовской области объявила в розыск мошенника, присвоившего 7,5 млн грн

Полиция Львовской области объявила в розыск мошенника, присвоившего 7,5 млн грн

12:19 12.03.2019
В аэропорту "Харьков" задержан гражданин Австрии, разыскиваемый Интерполом за мошенничество и отмывание денег – Госпогранслужба

В аэропорту "Харьков" задержан гражданин Австрии, разыскиваемый Интерполом за мошенничество и отмывание денег – Госпогранслужба

03:52 08.03.2019
В аэропорту Харькова задержан разыскиваемый СБУ гражданин Венгрии

В аэропорту Харькова задержан разыскиваемый СБУ гражданин Венгрии

08:33 02.03.2019
Полиция Харькова разыскивает двух мошенников по растаможке автомобилей, из-за которых пострадали более ста человек

Полиция Харькова разыскивает двух мошенников по растаможке автомобилей, из-за которых пострадали более ста человек

15:12 20.02.2019
Интерпол по запросу Израиля объявил в розыск бизнесмена Грановского

Интерпол по запросу Израиля объявил в розыск бизнесмена Грановского

09:18 20.02.2019
Украина объявила в розыск одного из фигурантов дела о крушении малазийского "Боинга" Иванникова

Украина объявила в розыск одного из фигурантов дела о крушении малазийского "Боинга" Иванникова

19:58 18.02.2019
Правоохранительные органы АР Крым объявили в розыск членов подразделения "Рубеж", входящего в "Самооборону Крыма"

Правоохранительные органы АР Крым объявили в розыск членов подразделения "Рубеж", входящего в "Самооборону Крыма"

12:19 18.02.2019
Нацполиция сотрудничает с Интерполом и Европолом для недопущения вмешательства в серверы ЦИК – Аваков

Нацполиция сотрудничает с Интерполом и Европолом для недопущения вмешательства в серверы ЦИК – Аваков

06:48 13.02.2019
В Киеве полиция разыскивает злоумышленников, которые отобрали у мужчины сумку с $ 40000

В Киеве полиция разыскивает злоумышленников, которые отобрали у мужчины сумку с $ 40000

09:37 30.01.2019
Украинский кикбоксер Оленчик задержан в Петербурге по делу об убийстве в Киеве

Украинский кикбоксер Оленчик задержан в Петербурге по делу об убийстве в Киеве

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Испытания новейшего украинского ракетного вооружения будут проходить в Черниговской области

Оснований для законного въезда в Украину Саакашвили нет – Госпогранслужба

Двое украинских военных ранены на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

Кабмин принял распоряжение о передислокации воинских частей и подразделений Воздушных сил ВСУ – Минобороны

В УВКПЧ ООН назвали захваченных РФ украинских моряков военнопленными и призвали Москву обеспечить их медпомощь и доступ адвокатов

ПОСЛЕДНЕЕ

Испытания новейшего украинского ракетного вооружения будут проходить в Черниговской области

Около 100 человек могут находиться под завалами после обрушения школы в Нигерии

Оснований для законного въезда в Украину Саакашвили нет – Госпогранслужба

Двое украинских военных ранены на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

Во Франции выходит в прокат документальный фильм "Какофония Донбасса"

Кабмин принял распоряжение о передислокации воинских частей и подразделений Воздушных сил ВСУ – Минобороны

В УВКПЧ ООН назвали захваченных РФ украинских моряков военнопленными и призвали Москву обеспечить их медпомощь и доступ адвокатов

Украинский суд подтвердил законность задержания танкера "Волга-Флота" в Херсоне

КС Украины отказался рассматривать законность постановления Рады в поддержку Томоса об автокефалии ПЦУ

Пентагон ввел ограничения для трансгендеров на службу в армии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА