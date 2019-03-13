Украинский суд подтвердил законность задержания танкера "Волга-Флота" в Херсоне

Пятый апелляционный административный суд (Одесса, Украина) оставил в силе решение суда первой инстанции о законности задержания в порту Херсон российского танкера, принадлежащего АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" ("Волга-Флот"), сообщает судоходная компания.

Апелляционный суд на заседании 12 марта отклонил жалобу "Волга-Флота" на решение Херсонского окружного административного суда, который ранее подтвердил правомерность задержания танкера "Механик Погодин" в украинском порту по решению пограничной службы Украины.

"В удовлетворении заявленных требований об обжаловании решения Херсонского окружного административного суда, снятии запрета Службы безопасности Украины на выход танкера из акватории порта Херсон и выдаче администрацией порта соответствующего разрешения - отказано. Обоснование причин отказа станет известно после получения судовладельцем полного текста решения суда", - говорится в сообщении "Волга-Флота".

"Волжское пароходство" считает принятое судебное решение "незаконным, несправедливым и предвзятым, компания намерена и дальше решать вопрос в правовом поле", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что на борту задержанного танкера до сих пор находится груз повышенной опасности - более 5 тыс. тонн гидроочищенного дизельного топлива, выгрузка которого может быть произведена только после получения судовладельцем соответствующего разрешения от таможенных органов. Однако решение по выгрузке также до сих пор не принято.

Танкер был удержан в момент выполнения перевозки гидроочищенного дизельного топлива HPGO в адрес компаний Maddox SA (Швейцария) и Maddox Ukraine (Украина).

Иск в суд первой инстанции подавало ООО "В.Ф.Танкер" (в декабре 2018 года присоединено к АО "Волга-Флот"), апелляционную жалобу - АО "Волга-Флот".

ООО "В.Ф.Танкер" сообщало, что официальная причина задержания 10 августа 2018 года судна "Механик Погодин" в порту Херсон - финансирование строительства танкера в 2011 году компанией "ВЭБ-Лизинг", включенной в санкционный список Украины. Между тем, компания отмечает, что 20 августа 2018 выплатила в полном объеме задолженность по лизинговому контракту и стала собственником судна.

Херсонский окружной административный суд 3 декабря 2018 года отказал ООО "В.Ф.Танкер" в удовлетворении иска о признании незаконным удержания танкера, при этом "в ходе состоявшегося слушания судья подтвердил: право собственности "В.Ф.Танкер" на судно не оспаривается", говорится в сообщении "В.Ф.Танкера".

Как сообщалось, 10 августа 2018 года постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что СБУ обнаружила в Херсонском морском торговом порту судно российской компании, которая находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову сообщалось, что Служба безопасности и Госпограничная службы Украины не имеют каких-либо претензий к членам экипажа российского судна, под санкции подпадают судно и имущество, которое, по предварительным данным, принадлежит компании "ВЭБ-Лизинг" (внесена в санкционный список СБУ 26 июля 2018 года).