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10:29 13.03.2019

Пентагон ввел ограничения для трансгендеров на службу в армии

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Пентагон ввел ограничения для трансгендеров на службу в армии

 Замминистра обороны США Дэвид Норквист подписал указ об ограничении допуска трансгендеров к несению воинской службы в Вооруженных силах страны, сообщает в среду издание USA Today.

Новые правила предполагают, что трансгендеры - люди, чья гендерная идентичность не соответствует полу, определенному при рождении, - не будут служить в американской армии, если им необходима гормональная терапия или хирургическое вмешательство.

Ожидается, что правила начнут действовать с 12 апреля.

В 2016 году, когда администрацию США возглавлял Барак Обама, Пентагон снял запрет, в соответствии с которым трансгендерам в США не разрешалось нести военную службу. Однако сменивший Б.Обаму на посту президента Дональд Трамп не раз выражал иную точку зрения в отношении вопроса трансгендеров.

Так, в июле 2017 года Д.Трамп заявил, что трансгендеры не будут допускаться до службы в армии США. Тем не менее позднее президент согласился с рекомендациями Пентагона ограничить доступ к военной службе только тех лиц, которые страдают от гендерной дисфории - то есть не могут полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины.

В январе 2019 года Верховный суд США одобрил ограничения на службу в армии трансгендеров, таким образом, согласившись с политикой Д.Трампа.

Теги: #армия #сша #трансгендеры
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