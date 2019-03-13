События

10:27 13.03.2019

В России бешеный конь покусал хозяина и еще трех человек, в селе введен карантин

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В России бешеный конь покусал хозяина и еще трех человек, в селе введен карантин

Четыре человека пострадали в результате нападения больного бешенством коня в селе Пироговка Астраханской области, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Юг" в службе ветеринарии региона.

"Больной бешенством конь напал на хозяина в селе Пироговка. Покусал его, вырвался и побежал по улице. Он кинулся на мужчину, потом на проходящую женщину. Случайная свидетельница бросилась помогать пострадавшей и тоже была покусана", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что животное застрелил муж одной из пострадавших.

В региональном управлении Роспортебнадзора агентству уточнили, что все покусанные конем получают лечение.

В селе введен карантин на 60 дней.

Теги: #рф #бешенство #конь
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