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08:25 13.03.2019

В оборонном бюджете США предполагается $250 млн на усиление безопасности и обороны Украины

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В оборонном бюджете США предполагается $250 млн на усиление безопасности и обороны Украины

В проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусматривается предоставление Украине $250 млн для усиления безопасности и обороны страны, сообщили в посольстве Украины в США.

"В официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусматривается предоставление Украине $250 млн на цели усиления безопасности и обороны в рамках программы "Инициатива безопасности помощи Украине", – говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук в среду утром.

Согласно документу, указанные средства планируется направить "в поддержку Вооруженных сил и национальных сил безопасности Украины и для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены Украине Соединенными Штатами".

В посольстве подчеркнули, что по сравнению с бюджетным запросом на 2019 предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на $50 млн.

Отмечается, что бюджетный запрос должен пройти обсуждение в Конгрессе США, где могут вноситься изменения и дополнения, поэтому реальные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа.

Теги: #сша #оборона #украина #финпомощь
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