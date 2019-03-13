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07:38 13.03.2019

Электроснабжение в Венесуэле восстановлено почти полностью

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Электроснабжение в Венесуэле восстановлено почти полностью

Электроснабжение в Венесуэле восстановлено практически в полном объеме, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса.

По словам министра, работа электросетей была "уже практически полностью" восстановлена.

"В настоящее время почти полностью восстановлено обеспечение электроэнергией на всей территории страны", - заявил Х.Родригес журналистам.

В конце прошлой неделе в Венесуэле начались масштабные отключения электроэнергии.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что народ его страны сможет преодолеть последствия продолжающихся с прошлой недели перебоев в подаче электроэнергии.

В венесуэльской оппозиции утверждают, что причиной происшествия стали ошибки властей и коррупция.

Теги: #венесуэла #восстановление #электроснабжение
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