Электроснабжение в Венесуэле восстановлено почти полностью
Электроснабжение в Венесуэле восстановлено практически в полном объеме, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса.
По словам министра, работа электросетей была "уже практически полностью" восстановлена.
"В настоящее время почти полностью восстановлено обеспечение электроэнергией на всей территории страны", - заявил Х.Родригес журналистам.
В конце прошлой неделе в Венесуэле начались масштабные отключения электроэнергии.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в понедельник, что народ его страны сможет преодолеть последствия продолжающихся с прошлой недели перебоев в подаче электроэнергии.
В венесуэльской оппозиции утверждают, что причиной происшествия стали ошибки властей и коррупция.