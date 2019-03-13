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03:48 13.03.2019

Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом провести расследование убийства Немцова

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Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом провести расследование убийства Немцова

Палата представителей США во вторник большинством голосов поддержала резолюцию, призывающую расследовать убийство российского политика Бориса Немцова и наказать виновных.

Так, 416 конгрессменов проголосовали "за" и один "против" этой резолюции.

В частности, резолюция "призывает правительство Российской Федерации позволить провести беспристрастное международное расследование убийства Бориса Немцова и сотрудничать с Парламентской ассамблеей ОБСЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы в рамках проводимых ими расследований этого дела".

Кроме того, резолюция призывает госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина воспользоваться своими полномочиями в рамках "Глобального закона Магнитского" и применить санкции в отношении лиц, которые будут определены как причастные к убийству Б.Немцова.

Конгрессмены призвали госсекретаря США совместно с директором нацразведки Дэном Коутсом подготовить и передать в Конгресс США доклад об обстоятельствах, произошедших 27 февраля 2015 года, когда был убит Б.Немцов.

Согласно резолюции, представителям американского правительства необходимо поднимать вопрос об убийстве Б.Немцова и его расследовании при всех контактах с членами российского правительства.

Теги: #немцов #сша #конгресс #резолюция
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