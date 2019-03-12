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21:29 12.03.2019

В Палате представителей США одобрили закон, запрещающий Вашингтону признавать Крым российским

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В Палате представителей США одобрили закон, запрещающий Вашингтону признавать Крым российским

В Палате представителей США во вторник большинством голосов поддержали законопроект, который запрещает правительству Соединенных Штатов признавать Крым российской территорией.

Так, 427 членов палаты представителей, принимавших участие в голосовании, поддержали законопроект под названием "О запрете Соединенным Штатам признавать аннексию Крыма Россией", и только один республиканец проголосовал против него.

"Политика Соединенных Штатов заключается в непризнании суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством и территориальными водами", - говорится в законопроекте.

В соответствии с этим ни одно федеральное ведомство или агентство не может содействовать или предпринимать действий, которые бы подразумевали признание Вашингтоном суверенитета Российской Федерации над Крымом.

В Сенате данный документ пока не рассматривался.

Теги: #крым #сша #голосование #конгрессмены
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