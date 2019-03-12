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19:48 12.03.2019

Центр миротворчества и безопасности в Яворове перешел с батальонного к бригадному уровню подготовки подразделений

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Центр миротворчества и безопасности в Яворове перешел с батальонного к бригадному уровню подготовки подразделений

Международный центр миротворчества и безопасности (МЦМБ) Национальной академии Сухопутных войск ВСУ им.гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области расширил масштабы деятельности и перешел с батальонного уровня подготовки к бригадному, сообщает пресс-служба Оперативного командования "Север" Вооруженных сил Украины.

"Сегодня мы приветствуем новое ротационное подразделение - 72-ю механизированную бригаду (72 ОМБр им.Черных запорожцев – ИФ). Два подразделения Национальной гвардии также будут принимать участие в учениях. Яворовский МЦМБ перешел с батальонного уровня к бригадному уровню подготовки. Наставники JMTG-U ("Многонациональной тренировочной миссии – Украина" – ИФ) из США, Канады, Дании, Литвы и Швеции будут контролировать учения", - говорится в сообщении, обнародованном на странице командования "Север" в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Ранее о том, что подразделения 72-й отдельной механизированной бригады (72 ОМБр) имени Черных запорожцев ВСУ готовятся к участию в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил в Яворовском МЦМБ, сообщали в Генштабе ВСУ.

"В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялось торжественное построение подразделений 72 ОМБр им. Черных запорожцев, которые на протяжении двух месяцев будут участвовать в многонациональном учении в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина" по стандартам НАТО", - говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке во вторник.

В ходе учений инструкторы из США, Канады, Литвы, Польши, Великобритании, Дании и Швеции будут передавать украинским военным опыт по стандартам НАТО. Предусмотрено поэтапное обучение: сначала индивидуальная подготовка, затем - в составе отделения, взвода, роты, батальона и в итоге - бригады.

Командир подразделения "Многонациональной тренировочной миссии – Украина" (Joint Multinational Training Group – Ukraine, JMTG-U) подполковник армии США Мэтью Смит отметил, что тренировки бригадного масштаба пройдут впервые как для иностранных инструкторов, так и для украинских военнослужащих.

Как сообщалось, в конце февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон об одобрении решения главы государства о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях.

Многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворовском районе Львовской области и в других частях и полигонах в течение года, в них примут участие до 10 тыс. украинских военнослужащих, до 1,5 тыс. – американских и 1,5 тыс. – из других стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира".

Теги: #расширение #нцпп #яворов
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