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17:46 12.03.2019

Психиатрические экспертизы в отношении задержанных РФ украинских моряков нарушают их права – посольство США

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Психиатрические экспертизы в отношении задержанных РФ украинских моряков нарушают их права – посольство США

Россия должна немедленно освободить всех украинских моряков и политзаключенных, а не проводить в отношении них психиатрические экспертизы, нарушая их права, заявляет посольство США в Украине.

"Вместо того, чтобы проводить психиатрические экспертизы в отношении украинских моряков, что нарушает их права, Россия должна немедленно освободить всех украинских моряков и всех украинских политзаключенных", - сказано в сообщении американского посольства в Украине на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

"Мы глубоко обеспокоены отношением России к несправедливо задержанным ею украинцам", - добавили в дипмиссии.

Теги: #азовское_море #сша #россия #украина
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