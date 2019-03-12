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16:48 12.03.2019

Глава МИД Украины и предстоятель ПЦУ обсудили вопрос свободы вероисповедания

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Глава МИД Украины и предстоятель ПЦУ обсудили вопрос свободы вероисповедания

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обсудили противодействие нарушениям прав верующих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

"В начало великого поста встретился с предстоятелем ПЦУ блаженнейшим митрополитом Епифанием. Говорили о вечном и мирском, прежде всего о работе Общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями при МИД Украины, противодействии нарушениям прав верующих на временно оккупированных территориях; международных мероприятиях в сфере защиты свободы вероисповедания", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Теги: #епифаний #украина #пцу #климкин #мид
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