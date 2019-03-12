Преступник, изнасиловавший девушку и снявший все на видеокамеру, приговорен к 8 годам заключения – прокуратура

Преступник, изнасиловавший девушку и снявший издевательства на телефон, а позднее вымогавший у нее $ 2000 за нераспространение видеозаписи приговорен судом к 8 годам заключения, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В конце июня 2017 45-летний житель Киеской области нашел на сайте "OLX" объявление 21-летней девушки о поиске работы, позвонил ей и пригласил якобы для проведения собеседования в свой дом в одном из сел Барышевского района Киевской области.

"После того, как потерпевшая прибыла к месту жительства злоумышленника, то находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей несколько ударов кулаками по голове и телу, связал и изнасиловал. В дальнейшем удерживал связанной в доме против ее воли до 11:00 часов следующего дня, чтобы потерпевшая самовольно не смогла покинуть помещение, при этом насиловал и наносил телесные повреждения, нанеся последней физические страдания" – говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Киевской области в понедельник вечером.

Свои действия злоумышленник снимал на видеокамеру мобильного телефона и потребовал от девушки $ 2000 за нераспространение видеозаписи в сети "Интернет".

"Преступник отпустил потерпевшую лишь после того, как она пообещала привезти ему денежные средства" – отметили в прокуратуре.

"Насильник признан виновным в совершенных преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 1 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины и осужден к 8 годам лишения свободы" – подытожили в прокуратуре.