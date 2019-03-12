Дело против рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании аптечного провизора направлено в суд – прокуратура

Харьковская местная прокуратура № 3 направила в Фрунзенский районный суд города обвинительный акт в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании и ограблении девушки-провизора в аптеке.

"Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.152, ч.1 ст.125, ч.2 ст.186, ч.2 ст.342, ч.2 ст.345 УК (изнасилование, легкие телесные повреждения, грабеж, сопротивление работнику правоохранительного органа, причинение легких телесных повреждений правоохранителю). За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, в конце января текущего года нетрезвый ранее неоднократно судимый мужчина затеял ссору с провизором в аптеке. Под предлогом выдачи книги жалоб он заставил девушку выйти в торговый зал и, воспользовавшись тем, что в помещении никого не было, затащил ее в подсобное помещение, избил и изнасиловал. Кроме того, он забрал у потерпевшей мобильный телефон.

Подозреваемого в преступлении задержали в тот же вечер. При задержании он сопротивлялся и нанес телесные повреждения работнику полиции.