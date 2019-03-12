События

02:04 12.03.2019

Дело против рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании аптечного провизора направлено в суд – прокуратура

1 мин читать
Дело против рецидивиста, подозреваемого в изнасиловании аптечного провизора направлено в суд – прокуратура

Харьковская местная прокуратура № 3 направила в Фрунзенский районный суд города обвинительный акт в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании и ограблении девушки-провизора в аптеке.

"Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.152, ч.1 ст.125, ч.2 ст.186, ч.2 ст.342, ч.2 ст.345 УК (изнасилование, легкие телесные повреждения, грабеж, сопротивление работнику правоохранительного органа, причинение легких телесных повреждений правоохранителю). За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, в конце января текущего года нетрезвый ранее неоднократно судимый мужчина затеял ссору с провизором в аптеке. Под предлогом выдачи книги жалоб он заставил девушку выйти в торговый зал и, воспользовавшись тем, что в помещении никого не было, затащил ее в подсобное помещение, избил и изнасиловал. Кроме того, он забрал у потерпевшей мобильный телефон.

Подозреваемого в преступлении задержали в тот же вечер. При задержании он сопротивлялся и нанес телесные повреждения работнику полиции.

Теги: #прокуратура #насильник #украина #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:45 12.03.2019
Природный газ в школы Черниговщины продавали по завышенным ценам – прокуратура

Природный газ в школы Черниговщины продавали по завышенным ценам – прокуратура

01:28 12.03.2019
В Конгрессе США заявляют о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО

В Конгрессе США заявляют о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО

00:41 12.03.2019
В Запорожье найдено тело новорожденного, открыто дело – полиция

В Запорожье найдено тело новорожденного, открыто дело – полиция

23:36 11.03.2019
Голоса пенсионеров на выборах пытаются купить за бюджетные деньги - глава МВД

Голоса пенсионеров на выборах пытаются купить за бюджетные деньги - глава МВД

22:59 11.03.2019
За беспорядками в Киеве и Черкассах не стоят пророссийские силы –Аваков

За беспорядками в Киеве и Черкассах не стоят пророссийские силы –Аваков

16:24 11.03.2019
В Житомирской области обломком кровли убило женщину, в Николаеве дерево упало на маршрутку

В Житомирской области обломком кровли убило женщину, в Николаеве дерево упало на маршрутку

15:24 11.03.2019
Суд 10 апреля рассмотрит иск "Укртрансгаза" по отмене постановления НКРЭКУ по вопросам суточного балансирования на рынке газа

Суд 10 апреля рассмотрит иск "Укртрансгаза" по отмене постановления НКРЭКУ по вопросам суточного балансирования на рынке газа

12:54 11.03.2019
Окружной админсуд отрыл производство в деле относительно несоответствия Авакова требованиям к членам правительства

Окружной админсуд отрыл производство в деле относительно несоответствия Авакова требованиям к членам правительства

11:30 11.03.2019
Апелляционный суд Амстердама в понедельник начнет рассмотрение дела о возвращении в Украину "Скифского золота"

Апелляционный суд Амстердама в понедельник начнет рассмотрение дела о возвращении в Украину "Скифского золота"

09:57 11.03.2019
Fitch подтвердило рейтинг Украины "B-" со стабильным прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг Украины "B-" со стабильным прогнозом

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

Три пассажирских поезда были задержаны из-за блокирования ж/д путей сорванной ветром кровлей в Винницкой области

Порошенко поручил конструкторским бюро разработать ракетное оружие повышенного радиуса действия

Истцы по делу о "Скифском золоте" не имеют отношения к украинским музеям, которые существовали до оккупации Крыма – Минюст Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Юнкер и Мэй договорились по юридически обязывающему инструменту по ирландской границе

США совершат следующую высадку астронавтов на Луне в 2028 году – НАСА

Президент Алжира назначил премьером министра внутренних дел

Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве

Денисова еще не получила ответ Москальковой по поводу операции у Павла Гриба, в ЕС надеются на допуск к нему независимых врачей

Предварительные слушания по делам Нетаньяху пройдут после выборов

ГБР расследует информацию о возможных злоупотреблениях в Бердянской исправительной колонии №77

Президент Алжира отказался от выдвижения своей кандидатуры на пятый срок и принял решение отложить проведение в стране выборов

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

СБУ ждет от Билецкого конкретных данных о якобы подготовке устранения лидеров "Нацкорпуса" и просит ГБР открыть уголовное дело

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА