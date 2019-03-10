В Николаевской области неизвестные облили зеленкой агитпалатку одного из кандидатов в президенты

В Ингульском районе (Николаевская обл.) двое неизвестных облили зеленкой агитационную палатку одного из кандидатов в президенты Украины, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Сегодня, 10 марта, около 11:45 двое неизвестных мужчин возрастом около 20 лет в черной одежде подошли к палатке одного из кандидатов в президенты Украины, расположенного возле остановки общественного транспорта Автопарк по ул.Космонавтов и, выражая недовольство деятельностью кандидата, облили зеленкой палатку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сбежавших правонарушителей разыскивают полицейские.

"Всего по состоянию на 10 марта с начала предвыборной агитации полицией Николаевской области зарегистрировано 108 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства", - подчеркнули в отделе коммуникации.

Отмечается, что сообщения касались размещения агитационной продукции без выходных данных и в запрещенных законом местах, а также якобы незаконной агитации и возможного подкупа избирателей.

Правоохранители составили 31 административный протокол по ст.2212-13, ст.212-14, ст.173, ст.178, ст.183 КУоАП, 30 из которых направили на рассмотрение суда.

По результатам проведенных правоохранителями проверок 74 из 108 сообщений не нашли своего подтверждения.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, Первомайский ОП), по ч.2 ст.160 (предложение, обещание или предоставление избирателю неправомерной выгоды за совершение или не совершение каких-либо действий, связанных с реализацией им своего избирательного права, Центральный ОП).