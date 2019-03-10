События

07:35 10.03.2019

В Запорожской области временно не доступны экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон"

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В Запорожской области временно не доступны экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон"

В связи с техническими неисправностями, на территории Запорожской области с утра воскресенья временно не работают экстренные номера, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям региона.

"В связи с техническими неисправностями на территории области временно не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон", – сказано в сообщении на странице ГСЧС области в Фейсбук в воскресенье утром.

Спасатели подчеркнули, что в случае необходимости, дозвониться на экстренные номера можно с помощью стационарных телефонов или мобильного оператора "Лайфсел".

"О восстановлении связи ждите очередные сообщения", – добавили в ГСЧС.

Теги: #повреждения #спецсвязь #украина #запорожская
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