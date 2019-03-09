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23:33 09.03.2019

Полиция открыла уголовное производство по двум статьям против активистов националистических сил устроивших столкновения с правоохранителями в Черкассах

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Полиция открыла уголовное производство по двум статьям против активистов националистических сил устроивших столкновения с правоохранителями в Черкассах

Следователи Национальной полиции Украины открыли уголовное производство против активистов "Национального корпуса" и "Национальных дружин", устроивших столкновения с правоохранителями в Черкассах, в результате которых пострадало 15 полицейских, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса - за насилие в отношении работника правоохранительного органа и за хулиганство", – сказано в сообщении на странице Национальной полиции в Фейсбук в субботу вечером.

Ранее в этот день, в Киеве несколько сотен активистов партии "Национальный корпус" и движения "Национальные дружины" собрались возле здания Администрации президента Украины с требованием привлечь к ответственности фигурантов журналистского расследования о разворовывании в госконцерне "Укроборонпром". Участники акции попытались прорвать кордон правоохранителей; в результате короткой стычки был распылен слезоточивый газ, но затем обстановка успокоилась.

Активисты националистических сил требуют от властей арестовать экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, его сына Игоря и других фигурантов руководства ГК "Укроборонпром".

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, в результате столкновения активистов националистических организаций и правоохранителей в ходе массовой акции возле здания Администрации президента Украины пострадали два полицейских и сотрудник Национальной гвардии Украины, открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"Одного полицейского с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте", - сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Позже представители "Национального корпуса", которые в субботу днем устроили акцию под Администрацией президента, пытались прорваться к П.Порошенко во время его выступления в Черкассах, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

Ссылаясь на видео на странице Нацкорпуса сообщается, что его представители пришли на выступление президента у дворца Дружбы народов в Черкассах, когда со сцены звучал гимн Украины. "Они хотели пройти к сцене, однако им помешали правоохранители", – говорится в сообщении на сайте издания в субботу вечером.

Отмечается, что националисты пытались прорвать ряды полиции, один из представителей Нацкорпуса вылез на полицейскую машину, также были зажжены файеры.

При этом националисты заявили, что полиция применила слезоточивый газ.

"Когда автомобиль президента уехал с места выступления, представители Нацкорпуса стали прорываться на сцену, выкрикивая: "Свинарчука за решетку", "Где отрубленные руки Гладковского?", и произнесли со сцены короткую речь", – говорится в сообщении.

В Нацполиции сообщили, что в результате столкновения представителей "Национального корпуса" с правоохранителями в Черкассах пострадали 15 правоохранителей, 5 из которых получили медицинскую помощь на месте, еще 10 были направлены в медучреждения.

Теги: #украина #производство #черкассы #полицейские #столкновение #нацсилы
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