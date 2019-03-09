Микроавтобус перевернулся во Львовской области

В Сколевском районе Львовской области возле с.Козева микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter съехал с дороги и перевернулся, в результате ДТП погибла пассажирка автотранспорта, еще двое пассажиров госпитализированы с телесными повреждениями.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, сообщение о происшествии на автодороге Киев-Чоп поступило в полицию около 8:00 субботы.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса, 55-летний житель Черновицкой области, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

"В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажирка транспортного средства, личность которой устанавливается. Еще двое пассажиров, 19-летний юноша и 61-летняя женщина, получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.